Відомого рефері не стало під час тренування.
Йоан Хамель, Eurosport
16 листопада 2022, 15:25
Союз елітних футбольних арбітрів (SAFE) оголосив про раптову смерть рефері Йоана Хамеля у віці 42 років.
Відомо, що арбітр проводив тренування, під час якого відчув себе погано. В нього констатували інсульт та не змогли врятувати.
Три дні тому він працював рефері VAR під час поєдинку чемпіонату Франції між ПСЖ та Осером, який завершився перемогою парижан 5:0.
6 листопада Хамель був головним рефері у матчі між Ліллем та Ренном. Французькі клуби вже виразили свою скорботу через смерть арбітра.
Загалом, Хамель з початку сезону-2015/16 працював на 135 матчах вищого французького дивізіону та у 85 іграх Ліги 2