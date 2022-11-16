Франция

Відомого рефері не стало під час тренування.

Союз елітних футбольних арбітрів (SAFE) оголосив про раптову смерть рефері Йоана Хамеля у віці 42 років.

Відомо, що арбітр проводив тренування, під час якого відчув себе погано. В нього констатували інсульт та не змогли врятувати.

L’arbitrage est en deuil. Nous apprenons le décès de notre Collègue et Ami, Johan HAMEL, arbitre de Ligue 1, à l’âge de 42 ans. A sa Famille, ses Proches et Amis, le SAFE et les Arbitres adressent leurs plus profondes condoléances. Johan, tu nous manqueras. pic.twitter.com/qhzVKHYLrN — SAFE (@ArbitresSAFE) November 16, 2022

Три дні тому він працював рефері VAR під час поєдинку чемпіонату Франції між ПСЖ та Осером, який завершився перемогою парижан 5:0.

6 листопада Хамель був головним рефері у матчі між Ліллем та Ренном. Французькі клуби вже виразили свою скорботу через смерть арбітра.

Загалом, Хамель з початку сезону-2015/16 працював на 135 матчах вищого французького дивізіону та у 85 іграх Ліги 2