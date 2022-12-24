Франция

15-річний футболіст перебуває у системі парижан з 2017 року.

Півзахисник ПСЖ Ітан Мбаппе провів тренувальне заняття з першою командою парижан. Про це повідомляє ESPN.

15-річний хавбек є молодшим братом головної зірки парижан Кіліана Мбаппе.

Ітан займається у системі ПСЖ із 2017 року. У поточній кампанії він провів п'ять матчів у Юнацькій лізі УЄФА, де зробив дві результативні передачі. Також він виступає за юнацьку збірну Франції.

Раніше повідомлялося, що Мбаппе — найдорожчий гравець світу за версією Transfermarkt.