Маліновський перейде в Марсель на правах оренди

Це буде не повноцінний трансфер українця.
Руслан Маліновський, Getty Images
07 січня 2023, 20:41
Півзахисник Аталанти та збірної України Руслан Маліновський близький до продовження кар'єри в Марселі.
Фабріціо Романо повідомляв про повноцінний трансфер українця, але зараз поширив нові деталі угоди.
Це має бути оренда гравця із обов'язковим правом викупу за 10 мільйонів євро. У червні Аталанта очікуватиме на гроші.
"Маліновський з нетерпінням чекає нової глави у кар'єрі, оскільки найближчими днями відбудеться медичне обстеження", — додає Романо.
Раніше повідомлялося, що офіційно про угоду можуть оголосити наступного тижня.