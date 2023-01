Маліновський перейде в Марсель на правах оренди

Півзахисник Аталанти та збірної України Руслан Маліновський близький до продовження кар'єри в Марселі.

Фабріціо Романо повідомляв про повноцінний трансфер українця, але зараз поширив нові деталі угоди.

Це має бути оренда гравця із обов'язковим правом викупу за 10 мільйонів євро. У червні Аталанта очікуватиме на гроші.

"Маліновський з нетерпінням чекає нової глави у кар'єрі, оскільки найближчими днями відбудеться медичне обстеження", — додає Романо.

More details on Ruslan Malinovskyi. Olympique Marseille will pay around €10m total fee, the deal will be done on loan with mandatory buy clause — it will become permanent in June. 🔵🇺🇦 #OM



Malinovskyi, excited for new chapter as medical tests will take place in the next days. pic.twitter.com/aOVK4P0ePb