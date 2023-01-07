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    07 січня 2023, 20:41

    Маліновський перейде в Марсель на правах оренди

    Це буде не повноцінний трансфер українця.

    Руслан Маліновський, Getty Images
    Руслан Маліновський, Getty Images 07 січня 2023, 20:41

    Півзахисник Аталанти та збірної України Руслан Маліновський близький до продовження кар'єри в Марселі.

    Фабріціо Романо повідомляв про повноцінний трансфер українця, але зараз поширив нові деталі угоди.

    Це має бути оренда гравця із обов'язковим правом викупу за 10 мільйонів євро. У червні Аталанта очікуватиме на гроші.

    "Маліновський з нетерпінням чекає нової глави у кар'єрі, оскільки найближчими днями відбудеться медичне обстеження", — додає Романо.

    Раніше повідомлялося, що офіційно про угоду можуть оголосити наступного тижня.

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