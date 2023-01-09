Франция

Наставник "провансальців" поділився своїми думками щодо українського хавбека.

Головний тренер Марселя Ігор Тудор ще напередодні трансферу українського півзахисника Аталанти Руслана Маліновського поділився своїми думками щодо українця.

"Всі в клубі хотіли Маліновського, це було ще влітку. Тому очевидно, що він був однією з наших цілей. Ми її досягли. Сподіваюся, сьогодні все буде завершено.

У нього багато характеристик, він нам дуже допоможе в останній третині поля з його баченням гри та якісним ударом. Мені подобається не тільки його спосіб інтерпретації футболу, але й менталітет", - наводить слова Тудора RMC Sport.

Кілька хвилин тому Марсель оголосив про трансфер Маліновського.