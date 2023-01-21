27-річний словак має намір отримати 25 мільйонів євро як бонус.
Мілан Шкрініар, Getty Images
21 січня 2023, 16:30
Захисник міланського Інтера Мілан Шкрініар може продовжити свою кар'єру у складі ПСЖ. Про це повідомляє Footmercato.
За інформацією джерела, паризький клуб не проти підписати 27-річного словака наступного літа, коли в нього закінчиться контракт із "нерадзуррі".
Проте сам футболіст вимагає від ПСЖ 25 мільйонів євро за підписання контракту у якості вільного агента. При цьому він має намір отримувати зарплату у розмірі 9 млн євро.
Нещодавно Шкрініар відхилив пропозицію про продовження контракту з Інтером, заявивши, що хоче отримувати 5 млн євро на рік і має намір отримати 15 млн євро за підписану нову угоду.
Цього сезону Шкрініар провів 26 матчів, у яких віддав одну результативну передачу.