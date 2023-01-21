Франция

27-річний словак має намір отримати 25 мільйонів євро як бонус.

Захисник міланського Інтера Мілан Шкрініар може продовжити свою кар'єру у складі ПСЖ. Про це повідомляє Footmercato.

За інформацією джерела, паризький клуб не проти підписати 27-річного словака наступного літа, коли в нього закінчиться контракт із "нерадзуррі".

Проте сам футболіст вимагає від ПСЖ 25 мільйонів євро за підписання контракту у якості вільного агента. При цьому він має намір отримувати зарплату у розмірі 9 млн євро.

Нещодавно Шкрініар відхилив пропозицію про продовження контракту з Інтером, заявивши, що хоче отримувати 5 млн євро на рік і має намір отримати 15 млн євро за підписану нову угоду.

Цього сезону Шкрініар провів 26 матчів, у яких віддав одну результативну передачу.