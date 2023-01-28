Схоже, трансферна епопея навколо переходу до ПСЖ центрального захисника та капітана Інтера Мілана Шкрініара добігла кінця. Влітку словак залишить міланський клуб безкоштовно, повідомляє Фабріціо Романо.

"Мілан Шкрініяр мав повну угоду з ПСЖ минулого липня, але Інтер не хотів його продавати. Його можна вважати новим гравцем ПСЖ починаючи з липня 2023 року на безкоштовній угоді, "шпори" чи МЮ ніколи не були близькими до трансферу. Париж спробує підписати його зараз" — підсумував журналіст у своєму Твіттері.

Втім, що цікаво, інший італійський інсайдер Джанлука Ді Марціо перед тим повідомив (з посиланням на Sky Sports), що спроби парижан підписати 27-річного футболіста у січні були відхилені "нерадзуррі". Які суми пропонуються колективу з Ломбардії — невідомо.
 