Франция

Цілком імовірно, капітан "нерадзуррі" залишить міланський клуб безкоштовно.

Схоже, трансферна епопея навколо переходу до ПСЖ центрального захисника та капітана Інтера Мілана Шкрініара добігла кінця. Влітку словак залишить міланський клуб безкоштовно, повідомляє Фабріціо Романо.

"Мілан Шкрініяр мав повну угоду з ПСЖ минулого липня, але Інтер не хотів його продавати. Його можна вважати новим гравцем ПСЖ починаючи з липня 2023 року на безкоштовній угоді, "шпори" чи МЮ ніколи не були близькими до трансферу. Париж спробує підписати його зараз" — підсумував журналіст у своєму Твіттері.

Втім, що цікаво, інший італійський інсайдер Джанлука Ді Марціо перед тим повідомив (з посиланням на Sky Sports), що спроби парижан підписати 27-річного футболіста у січні були відхилені "нерадзуррі". Які суми пропонуються колективу з Ломбардії — невідомо.

