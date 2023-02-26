Аргентинець відзначився голом у ворота Марселя.
Ліонель Мессі, ФК ПСЖ
26 лютого 2023, 22:53
В даний час проходить матч 25 туру французької Ліги 1, в якому зустрічаються Марсель та ПСЖ.
У цьому матчі результативним ударом відзначився нападник парижан Ліонель Мессі, який подвоїв перевагу своєї команди на 29 хвилині зустрічі.
За інформацією Barça Buzz, це був 700 гол для 35-річного аргентинця на клубному рівні. При цьому наголошується, що 672 м'ячі він забив у складі Барселони.
Цього сезону Мессі провів 28 поєдинків, у яких забив 17 голів та віддав 15 результативних передач.
На Football.ua доступна текстова онлайн-трансляція матчу Марсель – ПСЖ.