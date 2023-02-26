Франция

Аргентинець відзначився голом у ворота Марселя.

В даний час проходить матч 25 туру французької Ліги 1, в якому зустрічаються Марсель та ПСЖ.

У цьому матчі результативним ударом відзначився нападник парижан Ліонель Мессі, який подвоїв перевагу своєї команди на 29 хвилині зустрічі.

За інформацією Barça Buzz, це був 700 гол для 35-річного аргентинця на клубному рівні. При цьому наголошується, що 672 м'ячі він забив у складі Барселони.

Цього сезону Мессі провів 28 поєдинків, у яких забив 17 голів та віддав 15 результативних передач.

На Football.ua доступна текстова онлайн-трансляція матчу Марсель – ПСЖ.