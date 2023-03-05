Франция

Аргентинський форвард відзначився голом у матчі проти Нанта.

ПСЖ у матчі 26 туру французької Ліги 1 на своєму полі обіграв Нант (4:2).

У цьому поєдинку результативним ударом відзначився нападник парижан Ліонель Мессі, який відкрив рахунок у зустрічі.

За інформацією Goal.com, це була 1000 результативна дія 35-річного аргентинця у клубній кар'єрі.

Мессі провів 841 матч за два клуби — Барселону та ПСЖ. На його рахунку 701 гол та 299 результативних передач.

Нинішнього сезону Мессі провів 29 матчів, у яких забив 18 голів та віддав 16 асистів.