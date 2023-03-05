Аргентинський форвард відзначився голом у матчі проти Нанта.
Ліонель Мессі, Getty Images
05 березня 2023, 10:18
ПСЖ у матчі 26 туру французької Ліги 1 на своєму полі обіграв Нант (4:2).
У цьому поєдинку результативним ударом відзначився нападник парижан Ліонель Мессі, який відкрив рахунок у зустрічі.
За інформацією Goal.com, це була 1000 результативна дія 35-річного аргентинця у клубній кар'єрі.
Мессі провів 841 матч за два клуби — Барселону та ПСЖ. На його рахунку 701 гол та 299 результативних передач.
Нинішнього сезону Мессі провів 29 матчів, у яких забив 18 голів та віддав 16 асистів.