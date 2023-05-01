Україна: Перша ліга

Житомиряни очолили "чемпіонську" групу Першої ліги.

В завершальному матчі 4 туру VBET Першої ліги зустрічалися ЛНЗ та Полісся. Нагадаємо, клуби змагаються за вихід в УПЛ в "чемпіонській" групі ПЛ.

Гості вийшли вперед наприкінці першого тайму після голу Будківського. ЛНЗ не знітилось і зуміло відігратись на початку другої сорокап'ятихвилинки — відзначився Муравський. Втім, Полісся спромоглося забрати три очка в матчі. Вирішальний гол на рахунку Грицука з пенальті.

Перемога дозволила Поліссю обійти Оболонь в турнірній таблиці та очолити першість. Тепер у команди Калітвінцева 22 бали й вони на 1 пункт випереджають "пивоварів".

ЛНЗ залишилось на прохідному четвертому місці. Наразі у черкащан 15 пунктів. На одне очко вони випереджають МФК Металург і на стільки ж відстають від Карпат.

ЛНЗ — Полісся 1:2

Голи: Муравський, 54 — Будківський, 37, Грицук (з пенальті), 64.