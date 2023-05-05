Франция

Знаменитий бразилець — про скандальну ситуацію навколо Ліонеля Мессі.

Чемпіон світу в складі збірної Бразилії Рівалдо поділився думками щодо скандального епізоду, після якого фанати ПСЖ вимагають Ліонеля Мессі покинути клуб.

"Мессі вирушив до Саудівської Аравії без дозволу ПСЖ і зрештою отримав від клубу двотижневе усунення. Все вказує на те, що він вирушив до Саудівської Аравії, щоб розібратися зі своїм контрактом.

Проте мені було трохи сумно бачити, що Мессі виявляє таку неповагу до свого нинішнього клубу, що дуже незвичайно для нього.

Він точно міг би знайти найкращу альтернативу — поговорити з клубом, дочекатися приїзду саудівців до Парижа, навіть дочекатися закінчення сезону. Він міг дійти порозуміння з ПСЖ, щоби не створювати проблем.

Мессі завжди був взірцем для наслідування, і його критики чекали на щось подібне, щоб напасти на нього", – цитує Рівалдо Betfair.

Нагадаємо, Мессі полетів до Саудівської Аравії відразу після поразки Лорьяну. Тим часом ПСЖ відсторонив аргентинця на два тижні. Своєю чергою, 35-річний аргентинець розглядає можливість дострокового розірвання контракту з парижанами упродовж наступних десяти днів.