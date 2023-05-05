Франция

Аргентинець може достроково залишити французький клуб через конфлікт із керівництвом.

Нападник ПСЖ Ліонель Мессі може залишити французький клуб вже найближчими днями. Про це повідомляє Le Parisien.

За інформацією джерела, 35-річний аргентинець розглядає можливість дострокового розірвання контракту з парижанами упродовж наступних десяти днів.

Також була інформація про те, що Мессі більше не хоче виступати за ПСЖ, який усунув його на два тижні за поїздку до Саудівської Аравії після поразки від Лор'яна у Лізі 1.

Раніше повідомлялося, що Мессі точно залишить ПСЖ найближчого літа, а в Саудівській Аравії для нього готують найбільший контракт в історії футболу.