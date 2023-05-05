Німеччина

Мюнхенці відмовились від трансферу нігерійця.

Трансфер нападника Наполі Віктора Осімгена в Баварію не відбудеться, принаймні цього літа. Про це повідомляє Bild.

За інформацією джерела, мюнхенці вважають суму у 150 млн євро, яку хоче Наполі, завелику. Клуб з Німеччини не платитиме такі гроші за футболіста.

Цього сезону Осімхен провів 34 матчі, у яких забив 27 голів та віддав п'ять результативних передач.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Ауреліо Де Лаурентіс наклав вето на продаж нігерійського форварда.