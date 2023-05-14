Франция

Фантастична результативність французького футболіста.

Вчора, 13 травня, пройшов матч 35 туру французької Ліги 1, у якому ПСЖ розгромив Аяччо (5:0). У цьому матчі форвард парижан Кіліан Мбаппе оформив дубль.

Таким чином, 24-річний француз забив 26 голів цього сезону у французькому чемпіонаті.

За інформацією Goal.com, Мбаппе став першим гравцем за понад 60 років, який зміг забити 25 і більше голів у чотирьох сезонах чемпіонату Франції.

У сезоні-2018/19 Мбаппе забив 33 голи, у сезоні-2020/21 — 27, у сезоні-2021/22 — 28.

Раніше таке вдавалося лише Таді Сізовскі, який забивав 25 і більше голів у сезонах-1955/56, 1956/57, 1958/59, 1959/60 у складі паризького Расінга.

Додамо, що Мбаппе має ще три матчі в нинішньому сезоні, щоб збільшити кількість своїх голів. ПСЖ зіграє проти Осера, Страсбура та Клермона.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу ПСЖ — Аяччо.