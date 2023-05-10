Іспанія

Мадридська команда, як і раніше, хоче підписати талановитого француза.

Мадридський Реал, як і раніше, зацікавлений у підписанні контракту з нападником ПСЖ Кіліаном Мбаппе. Про це повідомляє The Telegraph.

За інформацією джерела, керівництво "вершкових" спробує здійснити перехід 24-річного француза найближчого літа, що може бути новим трансферним рекордом. При цьому Реал не відмовлятиметься від півзахисника Боруcсії Д Джуда Беллінгема.

Також наголошується, що ПСЖ не хоче відпускати Мбаппе і хоче довкола нього будувати майбутню команду на довгі роки.

Нагадаємо, Мбаппе підписав контракт із ПСЖ у травні 2022 року. Він розрахований на два роки із опцією продовження ще на один рік.

Нинішнього сезону Мбаппе провів 39 матчів, у яких забив 36 голів та віддав дев'ять асистів.