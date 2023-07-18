Франция

Угода з габонським форвардом буде розрахована до літа 2026 року.

Нападник Челсі П'єр-Емерік Обамеянг може продовжити свою кар'єру у складі Марселя, ставши одноклубником українця Руслана Маліновського. Про це повідомляє інсайдер Фабриціо Романо у своєму твіттері.

За інформацією джерела, керівництво "провансальців" вже домовилося про особистий контракт із 34-річним габонцем, який буде розрахований до літа 2026 року.

Також наголошується, що Марсель продовжує переговори з Челсі про трансфер футболіста. Очікується, що проблем не буде, оскільки "сині" мають намір розлучитися із гравцем.

Минулого сезону Обамеянг провів 22 матчі, в яких забив три м'ячі та віддав один асист.