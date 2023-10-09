Франція

Реакція наставника ПСЖ на перемогу в матчі Ліги 1.

Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке прокоментував перемогу парижан над Ренном (3:1) в матчі Ліги 1.

"Я задоволений реакцією команди після 1:4 у Лізі чемпіонів, хоча після поразки від Ньюкасла я також був задоволений.

Щодо Кіліана Мбаппе, то дивно, що він не забив, і це неймовірно. Мені сподобалося, як він зіграв в атаці та обороні. Він робив правильні речі та створив багато моментів", – сказав Енріке.

Раніше Енріке висловився стосовно поточної форми нападника його команди Мбаппе.