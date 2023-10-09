Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Команді належить провести два матчі проти складних суперників.

Збірна Іспанії під час жовтневої міжнародної павзи проведе домашній матч проти Шотландії та гостьову гру проти Норвегії в рамках відбору до чемпіонату Європи-2024.

Тренерський штаб "Фурії Роха" напередодні оголосив свій перелік виконавців, які найближчим часом мають зібратись у Сьюдад-дель-Футбол заради проведення тренувань перед важливими зустрічами.

Серед цього списку був присутній нападник Вільярреала Єремі Піно, проте через травму він не зможе допомогти команді Луїса де ла Фуенте.

Замість нього очільники іспанського футболу одразу ухвалили рішення викликати форварда Брайтон, права на якого належать каталонській Барселоні, Ансу Фаті, а також нещодавнього кривдника "блаугранас" Браяна Сарагосу з Гранади, який розписався у воротах тер Штегена двічі в нічийній грі.

Матч Іспанія — Шотландія відбудеться 12 жовтня, а гра Норвегія — Іспанія матиме місце 15 жовтня.