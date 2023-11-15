Франція

Для французького форварда це десята нагорода — і це новий рекорд.

Нападника ПСЖ Кіліана Мбаппе було визнано найкращим гравцем французької Ліги 1 за підсумками жовтня. Про це повідомляє прес-служба чемпіонату Франції.

Для 24-річного француза це десята нагорода у кар'єрі і це покращення рекорду чемпіонату Франції вдвічі.

Минулого місяця Мбаппе провів три матчі, в яких забив один гол та віддав одну гольову передачу.

Після 12 турів ПСЖ набрав 27 очок і посідає перше місце у турнірній таблиці Ліги 1, випереджаючи Ніццу на один бал.