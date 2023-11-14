Іспанія

Мадридський клуб не хоче повторення ситуації у 2022 році.

Реал не відмовився від ідеї підписати нападника ПСЖ Кіліана Мбаппе, повідомляє RMC.

За інформацією джерела, клуб не відмовився від планів із залучення Мбаппе, але змінив підхід. Після минулих відмов француза Реал більше не робитиме активних дій щодо трансферу.

Натомість Реал чекає, що Кіліан сам проявить активність і зробить перший крок назустріч переходу.

Контракт французького футболіста з ПСЖ розрахований до кінця цього сезону.

У поточному сезоні Кіліан провів 11 матчів у Лізі 1: на його рахунку 13 голів та 1 асист.