Франція

У часи кризи клуб придбає забивного форварда.

Французький Ліон у поточному сезоні переживає геть не найкращі часи.

Після зміни власників клубу, "ткачі" провалили старт кампанії й у підсумку досі не можуть вибратись із зони вильоту.

Незважаючи на це, керівництво намагається показати вболівальникам, що не залишить команду напризволяще й готове інвестувати в трансферну кампанію.

Ліон у першому колі забив порівняно небагато голів — 17, що для команди з Мама Бальде, Александером Ляказеттом та Раяном Шеркі в атаці є дуже низьким показником.

Зважаючи на це, "ткачі" вирішили придбати нігерійського форварда бельгійського Гента Гіфта Орбана, який і сам перейшов до складу "синіх" тільки рік тому із норвезького Стабека за 3,3 млн євро.

Але за цей час 21-річний виконавець уже встиг забити 32 голи та віддати дві гольові передачі за 52 матчі, 12 м’ячів із яких прийшлись тільки на поточний сезон (30 матчів).

Така результативність коштуватиме Ліону 13 млн євро.

Натомість гравець отримає контракт до 2028 року.

Окрім цього, у планах Ліона досі залишається підписання Саїда Бенрахма з лондонського Вест Гема та Арно Данжума з Евертона.