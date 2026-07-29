Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Чемпіонат світу 2026 року вже став частиною футбольної історії, а тепер настав час перевірити, наскільки точними були передтурнірні очікування.

Перед стартом головної події чотириріччя редакція Football.ua спробувала передбачити головні сюжети Мундіалю: хто здатен підняти трофей над головою, які збірні можуть розчарувати, хто стане відкриттям турніру та кому дістанеться звання найкращого бомбардира.

Новий формат із 48 командами подарував чимало несподіванок. Розбираємо, які передбачення редакції Football.ua справдилися, де ми виявилися близькими до істини, а які прогнози виявилися далекими від реальності.

Переможець чемпіонату світу-2026

Ілля Навроцький, Олексій Іванченко та Андрій Вовк точно спрогнозували переможця турніру, хоча після матчу команди Луїса де ла Фуенте проти Кабо-Верде, напевно, мали привід для хвилювання. Найдалі від істини виявилися Гліб Андрусенко та Артем Андросян. Перший повірив у Німеччину, але її підвів тренерський геній Юліана Нагельсманна, а другий занадто поклався на зірковий за іменами півзахист Португалії.

Головне розчарування

У цьому пункті більшість прогнозів виявилися точними. Микола Балецький передбачав невдалий турнір для Кріштіану Роналду — і португалець справді не зміг яскраво проявити себе. Данило Вереітін прогнозував проблеми Бельгії та був дуже близьким до істини, адже команда могла взагалі не вийти з групи.

Артем Андросян та Андрій Вовк зробили вибір на користь збірної Англії. Назвати виступ бронзового призера повним провалом складно, але навряд чи англійці справді когось вразили своєю грою.

Ілля Навроцький обрав Нідерланди — команда Рональда Кумана вилетіла настільки швидко, що цей провал майже залишився непоміченим. Марко Рудик та Олексій Іванченко точно спрогнозували невдалий виступ Бразилії. Виліт у 1/8 фіналу — явно не той результат, на який розраховували вболівальники команди.

Францію, невдалий виступ якої очікував Гліб Андрусенко, найважче назвати головним розчаруванням турніру, адже під час Мундіалю команда вважалася одним із головних фаворитів. Втім, матч проти Іспанії став провальним для тренерського штабу, який не зміг суттєво вплинути на перебіг гри. Футболісти опустили руки, а цей психологічний стан позначився і на матчі за третє місце.

Василь Войтюк у цьому питанні зіграв хитро, обравши організацію. А знайти турнір, яким усі залишаться задоволені, практично неможливо.

Команда, яка приємно здивує

Майже всі команди, які редакція відзначила у своїх прогнозах, справді приємно здивували. Втім, виділимо трьох головних переможців: Артем Андросян (Єгипет), Гліб Андрусенко та Олексій Іванченко (обидва — Норвегія). Єгипет дістався 1/8 фіналу та ледь не вибив Аргентину, а Норвегія впевнено вийшла до чвертьфіналу, здолавши Бразилію.

Найкращий бомбардир

Підсумкова картина така:

Кіліан Мбаппе (Балецький, Навроцький, Войтюк, Вереітін, Вовк) — 10 голів

Харрі Кейн (Рудик, Іванченко, Андрусенко) — 6 голів

Мікель Оярсабаль (Андросян) — 5 голів

Відзначимо, що ніхто з редакції не спрогнозував яскраві виступи Ліонеля Мессі (8 голів) та Ерлінга Голанда (7).

Найкращий гравець

У цій рубриці найточнішим був Василь Войтюк. Кіліан Мбаппе став найкращим бомбардиром турніру, а також встановив рекорд за кількістю голів в історії чемпіонатів світу.

Також варто відзначити Майкла Олісе — вибір Миколи Балецького та Олексія Іванченка. Француз перевершив рекорд Пеле за кількістю результативних передач на окремому чемпіонаті світу та став одним із головних героїв збірної Франції на турнірі.

Діліться в коментарях своїми враженнями від турніру. Чи справдилися ваші очікування?