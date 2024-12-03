Франція

Французький гранд наразі не цікавиться одним із найкращих гравців АПЛ.

Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаїфі прокоментував чутки про інтерес клубу до правого вінгера Ліверпуля Мохамеда Салаха.

Аль-Хелаїфі зазначив, що інформація про потенційний перехід до парижан 32-річного єгиптянина є неправдивою:

"Він фантастичний, дивовижний гравець, але ми ніколи не розглядали його, чесно кажучи. Ми знаємо, що кожен клуб хотів би мати його в складі, але чутки про нас просто неправдиві", — цитує слова функціонера журналіст Флоріан Плеттенберг.

Раніше Салах заявив, що ситуація з його контрактом із Ліверпулем "сидить у нього в голові". Про інтерес до нападника з боку ПСЖ повідомлялося, зокрема, на початку жовтня.