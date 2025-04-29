Франція

Проєкт не злетів.

Французька Ліга 1 перед початком поточного сезону на повну відчула наслідки відходу колишнього нападника Парі Сен-Жермен Кіліана Мбаппе до мадридського Реала, коли лише в останній момент зуміла знайти офіційного транслятора.

Британська розважальна over-the-top платформа для трансляцій спортивних змагань DAZN тоді прийшла на допомогу та підписала контракт строком на п’ять років, завдяки чому цей сезон удалось провести з офіційним мовником світового рівня.

Однак за підсумками вже першого року співпраці британці підрахували, що отримали збитки на суму в понад 573 млн євро через, на їхню думку, незадовільні умови контракту.

DAZN подали позов до суду проти Ліги 1 для відшкодування цих коштів, на що організатори змагань посеред квітня відповіли рішенням щодо розірвання угоди з транслятором та зустрічною вимогою виплатити компенсацію в 125 млн євро.

Французькі ЗМІ повідомляють, що британці відкинули забаганки своїх тепер уже колишніх партнерів, проте згодні піти на поступки й заплатити 100 млн євро, аби тільки розірвати контракт.

У зв’язку з останніми подіями, Ліга 1 замислилась над створенням власного телеканалу та організації трансляцій власними зусиллями, однак для цього спочатку потрібно, щоб катарський beIN Sports, головою якого є президент Парі Сен-Жермен Насер Аль-Хелаіфі, відмовився від свого ексклюзивного пакету матчів, які він транслює щотижня на власних ресурсах.

Повідомляється, що катарці готови йти на поступки лише в тому випадку, якщо ліга залишить за ними право на контроль над дизайном і технічною реалізацією майбутнього нового каналу.