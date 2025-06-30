Іспанія

Попри чутки про можливий трансфер, данець задоволений своїм становищем у каталонському клубі.

Центральний захисник Андреас Крістенсен не має наміру залишати Барселону цього літа. Футболіст збірної Данії повністю задоволений своїм перебуванням у каталонському клубі та не розглядає варіантів переходу в інші команди.

Контракт 29-річного оборонця чинний до літа 2026 року, і принаймні найближчий сезон він планує провести на Камп Ноу.

Останнім часом у ЗМІ активно циркулювали чутки про можливий відхід Крістенсена. Серед зацікавлених клубів називали Ан-Наср із Саудівської Аравії, а також повідомлялось про те, що спортивне керівництво Барселони не виключало продажу гравця через наявність потужної конкуренції в центрі захисту, зокрема в особі Рональда Араухо.

Минулого сезону Крістенсен зіграв лише шість матчів у всіх турнірах, адже пропустив значну частину сезону через травми.