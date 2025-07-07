Франція

Клуб із Франції веде переговори з оточенням вінгера ПСВ, трансфер оцінюється у 30 мільйонів євро.

Йоган Бакайоко може стати новим гравцем Монако у випадку відходу Магнеса Акліуша.

Як повідомляє видання Foot Mercato, бельгійський вінгер ПСВ є головною трансферною ціллю монегасків на випадок продажу французького таланта, який вже зацікавив такі клуби, як ПСЖ, Баєр, Манчестер Сіті та Арсенал.

Контракт Бакайоко з ПСВ спливає наступного літа, і Монако вже розпочав перемовини з представниками гравця. Сам футболіст налаштований позитивно щодо можливого переходу до Ліги 1.

У сезоні-2024/25 Бакайоко провів 47 матчів за ПСВ у всіх турнірах, у яких забив 12 м’ячів і віддав три результативні передачі. Його орієнтовна трансферна вартість становить близько 30 мільйонів євро.

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