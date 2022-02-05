Вашему вниманию лучшие моменты матча чемпионата Европы по футзалу.
Португалия — Испания, twitter.com/selecaoportugal
05 февраля 2022, 07:55
В рамках второго полуфинального поединка футзального чемпионата Европы-2022 сборная Португалии сумела с трудом вырвать победу у Испании, несмотря на два пропущенных гола уже к середине первого тайма.
Обзор матча:
Португалия — Испания 3:2
Голы: Коэлью, 29, Зики Те, 32, 39 — Гомес, 1, Чино, 13
Португалия: Соуза — Варела, Жоао, Коэлью, Эрик, Андре, Анжелу, Афонсу, Зики Те, Пасу, Паулета, Сесилиу, Тьягу.
Испания:
Дидак — Лосано, Гомес, Ортис, Мельядо, Солано, Адольфо, Бойис, Борха, Рауль, Моралес, Чино.