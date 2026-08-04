Футзал

Бронзовий призер ЧС-2024 ухвалив рішення закінчити з професійними виступами у віці 33 років.

Універсал SkyUP Михайло Зварич вирішив завершити професійну кар'єру у футзалі у віці 33 років.

"Я завжди знав, що цей день колись настане. Але ніколи не думав, що буде так важко підібрати слова. Сьогодні я прийняв рішення що я завершую свою професійну футзальну кар’єру…

Якби багато років тому мені сказали, який шлях чекає попереду, я б, не вагаючись, пройшов його ще раз. Футзал подарував мені значно більше, ніж просто гру. Він подарував людей, які стали друзями. Команди, які стали родиною. Моменти, які назавжди залишаться в моєму серці.

Я безмежно вдячний усім тренерам, партнерам по команді, керівникам клубів, медичному персоналу, вболівальникам і своїй родині. Дякую кожному, хто підтримував мене, вірив у мене й був поруч у найважливіші моменти.

Я йду з професійного футзалу з почуттям вдячності та гордості. Без жалю. Тому що знаю: я віддав цій грі всього себе. Це не кінець. Це лише завершення одного великого розділу і початок нового", — написав Зварич в Instagram.

Останнім клубом Зварича був SkyUP, де у минулому сезоні він провів 19 матчів, в яких забив два м'ячі та віддав шість гольових передач.

Також Зварич виступав за Ураган, Продексім та Енергію. Разом із Продексімом він двічі ставав чемпіоном Екстра-ліги.

Також на рахунку Михайла 73 матчі за збірну України, у яких він забив 31 гол. Разом із "синьо-жовтими" він став брозовим призером ЧС-2024, а також посів четверте місце на Євро-2022.