Футзал

У 34-му розіграші чемпіонату України з футзалу візьмуть участь 10 клубів, серед яких три призери Першої ліги.

Виконавчий комітет Асоціації футзалу України затвердив остаточний склад учасників Екстра-ліги у сезоні-2026/27. У наступному, 34-му за ліком, розіграші чемпіонату України візьмуть участь 10 клубів.

До списку учасників елітного дивізіону увійшли: ХІТ (Київ) — чинний чемпіон України, Атлетик Футзал (Дніпро) — срібний призер, Суха Балка (Жовті Води) — бронзовий призер, Сокіл (Хмельницький) — 4-те місце, СкайАп Футзал (Київ) — 5-те місце, Ураган (Івано-Франківськ) — 6-те місце, Авалон (Бровари) — 10-те місце, а також трійка найкращих команд Першої ліги — Фантом (Київ), Агромат (Київ) та Альянс (Львів).

Сьогодні, 29 липня, у Будинку футболу проходить робоча нарада керівництва АФУ з президентами клубів Екстра-ліги. Після завершення зустрічі на офіційних ресурсах асоціації буде оприлюднено підсумкові рішення, прийняті під час засідання.