Футзал

Лідер київського ХІТа продовжить кар'єру в складі чинного переможця футзальної Ліги чемпіонів.

Воротар збірної України з футзалу Олександр Сухов офіційно залишив київський ХІТ і став гравцем лісабонського Спортінга.

Про перехід повідомила пресслужба українського клубу. Португальський гранд є чинним переможцем футзальної Ліги чемпіонів та 19-разовим чемпіоном країни.

"Наш клуб дякує Олександру Сухову за все, що він зробив для ХІТа, за неймовірну енергію, жагу до перемог і самовідданість на тренуваннях та в матчах. Разом ми здобули чотири чемпіонські титули Екстра-ліги, виграли Суперкубок і Кубок України. Бажаємо воротарю успіхів у новому клубі та сподіваємося ще зустрітися у футзальній Лізі чемпіонів", — йдеться у заяві клубу.

Сухов виступав за ХІТ із літа 2018 року, коли перейшов із ІнБев/НПУ. За вісім сезонів він став одним із найкращих воротарів світу та ключовою фігурою як у клубі, так і в національній команді.

У складі київського клубу голкіпер провів 250 офіційних матчів і відзначився 25 забитими м'ячами, три з яких — у футзальній Лізі чемпіонів.

У ХІТі також зазначили, що завдяки стабільним виступам на міжнародній арені Сухов уже тривалий час перебував у сфері інтересів провідних європейських клубів.