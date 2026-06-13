Футзал

Відбувся вирішальний поєдинок у бронзовій серії чемпіонату України.

У вирішальному п'ятому матчі бронзової серії футзальної Екстра-ліги України-2025/26 сильнішою виявилася Суха Балка, яка здобула перемогу над Соколом з рахунком 6:3.

У складі команди Станіслава Гончаренка голами відзначились Едуард Волков, Валерій Гайван, Віктор Ковальов, Владислав Сорокін та Олег Легендзевич, який оформив дубль. У киян під керівництвом Романа Ковальчика своє ім'я до протоколу записали Вадим Данилюк, Микита Чорний та Ростислав Гуль.

Для Сухої Балки третє місце у чемпіонаті – це найкраще досягнення в історії молодого клубу, який було засновано лише у 2023 році. Минулого сезону, який був дебютним для дніпрян в еліті, вони дійшли до чвертьфіналу.

Нагадаємо, раніше чемпіонський титул Екстра-ліги завоював київський ХІТ, який у фіналі був сильнішим за Атлетик.