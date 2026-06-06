Футзал

У фінальній серії столична команда впевнено розібралася з Атлетиком.

У вирішальному третьому матчі фінальної серії футзальної Екстра-ліги київський ХІТ здобув перемогу над Атлетиком з рахунком 4:3, ставши чемпіоном України за підсумками сезону-2025/26.

У складі команди Сергія Журби голами відзначилися Євгеній Жук, Артем Щур (автогол) та Ігор Ченявський, який оформив дубль. У представників Дніпра під керівництвом Олександра Кабаненка авторами забитих м'ячів стали Артем Файдор, Богдан Зінгель та Давид Калашник.

Таким чином, ХІТ впевнено виграв фінальну серію з рахунком 3:0 після перемог у двох перших матчах – 5:2 та 4:3. Для киян це було четверте чемпіонство в історії клубу та четверте поспіль. Також цього сезону ХІТ вперше став володарем Кубка України.

Для Атлетика – друге місце – це також неймовірний успіх після чемпіонства у Першій лізі у сезоні-2023/24.

Також додамо, що триває боротьба за бронзові медалі чемпіонату між Сухою Балкою та Соколом, де рахунок у серії 2:1 на користь останнього. Четверта та вирішальна гра пройде завтра, о 12:00.