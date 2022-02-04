Завершился второй матч полуфинала турнира.
Португалия - Испания, УЕФА
04 февраля 2022, 22:51
В рамках полуфинального матча Евро-2022 по футзалу сборная Испании сенсационно уступила Португалии со счетом 3:2.
Команда из Пиренейского полуострова уже на первой минуте усилиями Гомеса вышла вперед. На 13 минуте первого тайма счет стал 0:2 в пользу испанцев. Атаку команды точным ударом завершил Чино.
Во втором тайме сборная Португалии активизировалась. Каким-то чудом мяч не влетел в сетку ворот после удара Сесилиу. Забивать мог и Эрик, но его удар оказался неточным.
Своего достиг Коэлью на 29 минуте игры, отыграв один мяч. А спустя три минуты Зики Те сравнял счет.
А на предпоследней минуте Португалия забила третий мяч. Сенсационно! Зики Те оформил дубль и вывел Португалию в финал.
Таким образом, именно сборная Испании сыграет против сборной Украины в матче за бронзовые медали чемпионата Европы-2022. Португалия в финале сыграет против России.
Португалия - Испания 3:2
Голы: Гомес, 1, Чино, 13 — Коэлью, 29, Зики Те, 32, 39
Португалия: Соуза — Варела, Жоао, Коэлью, Эрик, Андре, Анжелу, Афонсу, Зики Те, Пасу, Паулета, Сесилиу, Тьягу.
Испания: Дидак — Лосано, Гомес, Ортис, Мельядо, Солано, Адольфо, Бойис, Борха, Рауль, Моралес, Чино.