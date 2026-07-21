Олексій Михайличенко працевлаштувався в клубі Фантом.
Олексій Михайличенко, ФК Динамо Київ
21 липня 2026, 16:59
Колишній півзахисник та тренер київського Динамо Олексій Михайличенко відкриває нові горизонти у своєму житті – цього разу він обрав футзальний напрямок.
63-річний українець став радником президента з питань міжнародної та спортивної співпраці у київському клубі Фантом.
"Унікальний досвід та визнаний усіма авторитет Олексія Олександровича обовʼязково допоможе клубу з налагодженням всеукраїнського та інтернаціонального партнерства і покаже міць та перспективу нашого проекту", — сказано у заяві клубу.
Зазначимо, що минулого сезону Фантом став чемпіоном Першої ліги України і у новій кампанії дебютує в Екстра-лізі.