Гельзенкирхенцы близки к подписанию игрока Барселоны.
ЖАН-КЛЕР ТОДИБО, ФОТО GETTY IMAGES
08 января 2020, 19:27
Шальке вскоре завершит переход Жан-Клера Тодибо на правах арендного соглашения, утверждает Football Italia со ссылкой на Bild.
Директор гельзенкирхенцев Йохен Шнайдер уже вылетел в Испанию, чтобы завершить сделку сроком на шесть месяцев.
Жан-Клер Тодибо в этом сезоне отыграл всего лишь три матча, в которых результативными действиями не отметился.
Милан, кажется, смирился с неудачей в переговорах и заинтересовался защитником Челси Андреасом Кристенсеном.