Германия

Гельзенкирхенцы близки к подписанию игрока Барселоны.

Шальке вскоре завершит переход Жан-Клера Тодибо на правах арендного соглашения, утверждает Football Italia со ссылкой на Bild.

Директор гельзенкирхенцев Йохен Шнайдер уже вылетел в Испанию, чтобы завершить сделку сроком на шесть месяцев.

Жан-Клер Тодибо в этом сезоне отыграл всего лишь три матча, в которых результативными действиями не отметился.

Милан, кажется, смирился с неудачей в переговорах и заинтересовался защитником Челси Андреасом Кристенсеном.