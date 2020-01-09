Германия

Спортивный директор Баварии Хасан Салихамиджич рассказал о работе команды на трансферном рынке.

Мюнхенская Бавария во время новогоднего перерыва организовала пресс-конференцию руководства клуба, где обсудили и трансферные вопросы.

"Главный тренер Ганси Флик оценил текущую ситуацию и решил, что нам нужно укреплять состав", — рассказывает Засан Салихамиджич.

"Мы с Фликом ведем постоянные переговоры. Мы рассматриваем все варианты, но усилить нашу команду во время зимнего трансферного окна очень сложно".

Первым подписанием Баварии нынешней зимой стал вратарь Шальке Александр Нюбель, но он перейдет в клуб только летом.

"Нюбель станет огромной победой для Баварии. Он амбициозен и победитель по натуре. Александр знает, что Мануэль Нойер наш номер один, но рассчитывает на плодотворное сотрудничество с Ману".

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook и Instagram.