Француз близок к переходу в немецкий клуб.
ЖАН-КЛЕР ТОДИБО, GETTY IMAGES
12 января 2020, 19:18
Защитник Барселоны Жан-Клер Тодибо может в ближайшее время стать игроком Шальке, сообщает издание Westdeutsche Allgemeine Zeitung.
"Кобальтовые" договорились об аренде французского центрбека до конца сезона и вскоре могут объявить о его подписании. В услугах 20-летнего игрока были заинтересованы многие клубы, включая Милан и Монако, но гельзенкирхенцам удалось выиграть борьбу за него.
Действующий контракт Тодибо с Барселоной рассчитан до июня 2023 года.
В текущем сезоне защитник провел 3 поединка в футболке "сине-гранатовых".
Ранее сообщалось, что защитник Барселоны Мусса Ваге попал в сферу интересов Лестера.
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