Германия

Француз близок к переходу в немецкий клуб.

Защитник Барселоны Жан-Клер Тодибо может в ближайшее время стать игроком Шальке, сообщает издание Westdeutsche Allgemeine Zeitung.

"Кобальтовые" договорились об аренде французского центрбека до конца сезона и вскоре могут объявить о его подписании. В услугах 20-летнего игрока были заинтересованы многие клубы, включая Милан и Монако, но гельзенкирхенцам удалось выиграть борьбу за него.

Действующий контракт Тодибо с Барселоной рассчитан до июня 2023 года.

В текущем сезоне защитник провел 3 поединка в футболке "сине-гранатовых".

Ранее сообщалось, что защитник Барселоны Мусса Ваге попал в сферу интересов Лестера.

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