Германия

Французский хавбек близок к переезду в Бундеслигу.

Полузащитник Лиона Люка Тусар может сменить клубную прописку и продолжить карьеру в чемпионате Германии.

Как сообщает L’Equipe, 22-летний француз станет игроком берлинской Герты, которая договорилась с "ткачами" о сумме трансфера футболиста.

По информации источника, переход Тусара обойдется Герте в 25 миллионов евро, а сам полузащитник доиграет этот сезон в Лионе на правах аренды и присоединится к новому клубу летом.

Ранее сообщалось, что главной целью Герты на зимнее трансферное окно был Гранит Джака, однако швейцарец, похоже, передумал уходить из Арсенала, поскольку на него рассчитывает Микель Артета.

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