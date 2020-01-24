Германия

Бразилец не планирует уходить из Ювентуса.

Руководство Баварии провело встречу с главным тренером Ханси Фликом и многолетними лидерами команды, чтобы обсудить потенциальные варианты усиления команды.

Во время беседы футболисты выдвинули кандидатуру вингера Ювентуса Дугласа Косты, который уже защищал цвета мюнхенского клуба в период с 2015 по 2017 год.

Сам бразилец признался, что не планирует возвращаться в немецкую Бундеслигу этой зимой, поскольку его все устраивает в Ювентусе.

"Я вообще не могу себе этого представить", — приводит слова Косты Sky Germany.

Источник также утверждает, что туринский Ювентус не рассматривает продажу 29-летнего бразильца в зимнее трансферное окно.

В текущем сезоне Дуглас Коста провел за Ювентус 14 матчей во всех турнирах, в которых он забил два гола и отдал три результативные передачи.

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