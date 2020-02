В 28-м туре чемпионата Северной Ирландии Колрейн на выезде обыграл Гленторан – 1:0. Единственный гол во встрече забил Джейми Глэкин прямым ударом с углового.

Гол стал возможен благодаря ветру на стадионе Овал. В Северной Ирландии сейчас шторм Сиара, однако уровень опасности только желтый, и игры не стали отменять.

