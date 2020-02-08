Этот мяч решил исход центрального матча тура в чемпионате Северной Ирландии.
Колрейн, twitter.com/colerainefc
08 февраля 2020, 20:50
В 28-м туре чемпионата Северной Ирландии Колрейн на выезде обыграл Гленторан – 1:0. Единственный гол во встрече забил Джейми Глэкин прямым ударом с углового.
Гол стал возможен благодаря ветру на стадионе Овал. В Северной Ирландии сейчас шторм Сиара, однако уровень опасности только желтый, и игры не стали отменять.
Примечательно, что благодаря этой победе Колрейн вышел на второе место в турнирной таблице, обойдя Гленторан по дополнительным показателям. От лидирующего Линфилда команды отстают на четыре очка.
Шторм Сиара завтра накроет Бельгию и Нидерланды. Обе страны отменили футбольные матчи.