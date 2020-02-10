В чемпионате Германии отгремели матчи 21-го тура, в котором хватало ярких голевых поединков, а также имели место ничейные результаты, которые влияли на турнирную таблицу. Бавария разошлась миром с Лейпцигом, Байер перестрелял Дортмунд, Шальке не обыграл Падерборн. Кроме того, тур запомнился отмененным матчем Боруссии М против Кельна из-за шторма Сиара.

21-й тур:

21:30 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 5:0 Аугсбург Аугсбург  

08 ФЕВРАЛЯ 2020

16:30 Вольфсбург Вольфсбург 1:1 Фортуна Фортуна  
16:30 Вердер Вердер 0:2 Унион Берлин Унион Берлин  
16:30 Герта Герта 1:3 Майнц Майнц  
16:30 Фрайбург Фрайбург 1:0 Хоффенхайм Хоффенхайм  
16:30 Шальке Шальке 1:1 Падерборн Падерборн  
19:30 Байер Байер 4:3 Боруссия Д Боруссия Д  

09 ФЕВРАЛЯ 2020

19:00 Бавария Бавария 0:0 РБ Лейпциг РБ Лейпциг

Ничья, сохранившая интригу, голевой парад на БайАрене

Конечно, если бы Бавария и сумела обыграть Лейпциг в родных стенах, это никак не означало, что "красным" можно досрочно вновь вручать серебряную салатницу. Но, учитывая опыт мюнхенцев, отрыв в более чем три очка сделал бы их безусловным фаворитами чемпионской гонки. Бавария, тем более в нынешней форме, меньше всего склонна к тому, чтобы терять очки в важнейшие отрезки сезона (Бундеслига-2018/19 — отличный тому пример). Тем не менее, Лейпциг выстоял, дав достойное сопротивление хозяевам.

Для команды Нагельсманна одно очко на Альянц Арене — это великолепный стимул для того, чтобы вновь набрать ход. "Быков" в 2020 году лихорадит, но, пожалуй, на один из самых важных матчей в розыгрыше. Кроме того, прямых конкурентов на своем поле "красные" привыкли громить со счетом 5:0, как это было с Шальке и Боруссией Д. Тем не менее, Лейпцигу стоит отдать должное. С первых минут гости дали понять, что приехали не только оборонятся, а вполне имели неплохие шансы и вовсе увезти три очка из Мюнхена. Ключевым в успехе был первый тайм — именно в первую половину баварцы прижали соперника к воротам. Порой "быкам" везло, но качественные командные действия нивелировали 45-минутный штурм хозяев.

Второй же тайм начали активно гости. За первые пять минут Лейпциг создал два неплохих момента, но пыл команды Нагельсманна быстро осел, когда арбитр указал на точку в ворота Гуляси. Тут-то на помощь пришел видеоповтор, который привел в ярость игроков Баварии и спас "быков" от потенциального пенальти. После этого эпизода на 55-й минуте Лейпциг сумел выровнять игру, время от времени проводя свои неплохие атаки, а мюнхенцы ближе к концу встречи откровенно подустали. Как результат, нулевая ничья, которая подходит всем. Кроме Баварии.

Ожидалось, что матч между Байером и Боруссией Д будет ярким. Коллективы традиционно друг против друга играют открыто, к тому же, в текущем сезоне команды демонстрируют откровенно атакующий футбол, забывая об обороне. В преддверии встречи фаворитом можно было смело считать Дортмунд. Подопечные Фавра аномально много забивают, добыв три из трех побед в 2020 году в Бундеслиге с общим счетом 15:4, да и в обойме находился грозный Эрлинг Холанд, забивавший во всех играх за Боруссию после трансфера.

Голевое шоу команды начали уже на 20-й минуте, когда за Леверкузен отличился Фолланд. Ответ не заставил себя долго ждать — через две минуты счет сравнял Хуммельс. На 33-й минуте "шмели" впервые вышли вперед, благодаря шедевральному голу в исполнение Эмре Джана. Тут-то дортмундцы постарались засушить игру до конца тайма, но Фолланд был не согласен и оформил дубль — 2:2 еще до перерыва. На второй тайм Боруссия вышла с конкретной целью задавить соперника.

Гости плотно взяли в осаду ворота Байера, даже сумели забить гол, который арбитр отметил. "Фармацевты" на 64-й минуте нашли в себе силы провести хорошую атаку — Хаверц попал в штангу. Но тут же последовала контратака, в которой счет стал 3:2 в пользу "шмелей". И опять-таки, Дортмунд принялся сушить игру. И опять-таки у них не получилось. Байер уступать не желал и буквально задавил Боруссию, проведя две результативные атаки на 81-й и 82-й минутах. Леверкузен вышел вперед, а "шмели" от шока оправиться не сумели. 

Айнтрахт поглумился над Аугсбургом, Шальке вновь допустил осечку с аутсайдером

Команду Хюттера просто не узнать во второй половине сезона. Насколько отвратительно "орлы" завершили 2019 год, скатившись чуть ли ни на дно таблицы, настолько качественно и результативно Айнтрахт выступает в текущем году. Франкфуртцы в чемпионате и Кубке обыграли Лейпциг, обыграли на выезде Хоффенхайм, разошлись миром с Фортуной, а теперь разгромили Аугсбург, который крайне редко позволяет себе так небрежно играть в обороне.

"Фуггеры" и вовсе опережали Айнтрахт в турнирной таблице накануне матча, да и статистика личных встреч была на стороне гостей. И нельзя сказать, что Аугсбург откровенно плохо сыграл на Коммерцбанк Арене. Моменты у гостей возникали, и довольно неплохие, но футбольный бог был на стороне тех, кто был более настойчив.

"Орлы" открыли счет на 37-й минуте, так минимально завершив первый тайм. К слову, гости вполне могли сравнять счет практически сразу, и неизвестно, как бы повернулась игра. Но во второй половине хозяев было не остановить. Два гола на старте тайма и два под занавес — 5:0, которые укрепили Айнтрахт в середине таблицы.

Шальке в течение всей первой половины сезона терял возможности максимально близко приблизиться к лидерам после того, как те теряли очки. Тем не менее, "синие" умудрялись терять очки в домашних встречах, например, против Кельна и Фортуны. Собери эти недостающие пункты, и Шальке был бы в зоне Лиги чемпионов. Хорошим шансом приблизиться к вершине подопечные Вагнера не воспользовались и в этот раз.

Падерборн уже давно обосновался на последнем месте. Очевидно, что "черно-синие" — это главные претенденты на вылет в текущем сезоне, но команда научилась навязывать свой футбол оппонентам, и на сегодняшний день против Падерборна играть никому не легко. На Фельтенс-Арене гости и вовсе умудрились нанести 15 ударов, четыре из которых в створ — ровно столько же, как у хозяев.

Тем не менее, "кобальтовые" забили первыми аж в середине второго тайма. Кутуджу отличился на 63-й минуте. Затем "синие" несколько расслабились, отдав инициативу Падерборну. Менее именитый соперник воспользовался этим сполна — на 81-й минуте Гьясула сравнял счет. Шальке, хоть на начал финальный штурм, так и не сумел добыть три очка.

Фрайбург вернулся в борьбу за еврокубки

Матч Фрайбурга против Хоффенхайма был принципиальным для обеих команд, так как оба коллектива претендуют на еврокубковое место. Кроме того, "грифы", которые потеряли форму ближе к экватору сезона, несколько выпали из борьбы за топ-6. "Деревенские" были на одну позицию выше, и лишь победа в очной встрече приблизила команду Штрайха к Хоффе в таблице, увеличив шансы на итоговую борьбу за высшие места.

Фрайбург наконец сыграл оптимальным составом, что принесло свои дивиденды. Тем не менее, сказать, что гости провалили игру, также нельзя. Поединок был равным, а "деревенские" имели преимущество по количеству ударов. По факту, ничейный результат был бы вполне закономерным, так как опасных моментов на обе команды можно было насчитать на пальцах, а итог встречи решил один эпизод.

На 39-й минуте игроки Хоффенхайма коллективно сфолили в своей штрафной, а Вальдшмитд, который наконец восстановился после травмы, без проблем реализовал удар. Второй тайм повторил сухость первого, и потому, Фрайбург сумел отпраздновать минимальную победу, которая вернула команду в ряд претендентов на еврокубки.

Одной строкой:

Вольфсбург разошелся миром с Фортуной. Дюссельдорфцы еще не проигрывали при новом наставнике, но не сумели обыграть "волков", который половину матча играли в меньшинстве.

Вердер вновь проиграл. На этот раз Униону. У бременцев ситуация лишь ухудшается, команда опустилась на 17-е место, а впереди "зеленых" ждет непростой календарь.

Герта неожиданно уступила Майнцу дома. Гости проиграли все игры в 2020 году, но сумели забить три гола берлинцам, которые инвестировали в команду больше чем кто-либо в трансферное окно.

Таблица:

1 Бавария Бавария 21 43
2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 21 42
3 Боруссия Д Боруссия Д 21 39
4 Боруссия М Боруссия М 20 39
5 Байер Байер 21 37
6 Шальке Шальке 21 35
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 21 33
8 Фрайбург Фрайбург 21 32
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 21 28
10 Вольфсбург Вольфсбург 21 28
11 Унион Берлин Унион Берлин 21 26
12 Аугсбург Аугсбург 21 26
13 Кельн Кельн 20 23
14 Герта Герта 21 23
15 Майнц Майнц 21 21
16 Фортуна Фортуна 21 17
17 Вердер Вердер 21 17
18 Падерборн Падерборн 21 16