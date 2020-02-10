Германия

Football.ua подводит итоги 21-го тура чемпионата Германии.

В чемпионате Германии отгремели матчи 21-го тура, в котором хватало ярких голевых поединков, а также имели место ничейные результаты, которые влияли на турнирную таблицу. Бавария разошлась миром с Лейпцигом, Байер перестрелял Дортмунд, Шальке не обыграл Падерборн. Кроме того, тур запомнился отмененным матчем Боруссии М против Кельна из-за шторма Сиара.

21-й тур:

Ничья, сохранившая интригу, голевой парад на БайАрене

Конечно, если бы Бавария и сумела обыграть Лейпциг в родных стенах, это никак не означало, что "красным" можно досрочно вновь вручать серебряную салатницу. Но, учитывая опыт мюнхенцев, отрыв в более чем три очка сделал бы их безусловным фаворитами чемпионской гонки. Бавария, тем более в нынешней форме, меньше всего склонна к тому, чтобы терять очки в важнейшие отрезки сезона (Бундеслига-2018/19 — отличный тому пример). Тем не менее, Лейпциг выстоял, дав достойное сопротивление хозяевам.

Для команды Нагельсманна одно очко на Альянц Арене — это великолепный стимул для того, чтобы вновь набрать ход. "Быков" в 2020 году лихорадит, но, пожалуй, на один из самых важных матчей в розыгрыше. Кроме того, прямых конкурентов на своем поле "красные" привыкли громить со счетом 5:0, как это было с Шальке и Боруссией Д. Тем не менее, Лейпцигу стоит отдать должное. С первых минут гости дали понять, что приехали не только оборонятся, а вполне имели неплохие шансы и вовсе увезти три очка из Мюнхена. Ключевым в успехе был первый тайм — именно в первую половину баварцы прижали соперника к воротам. Порой "быкам" везло, но качественные командные действия нивелировали 45-минутный штурм хозяев.

Второй же тайм начали активно гости. За первые пять минут Лейпциг создал два неплохих момента, но пыл команды Нагельсманна быстро осел, когда арбитр указал на точку в ворота Гуляси. Тут-то на помощь пришел видеоповтор, который привел в ярость игроков Баварии и спас "быков" от потенциального пенальти. После этого эпизода на 55-й минуте Лейпциг сумел выровнять игру, время от времени проводя свои неплохие атаки, а мюнхенцы ближе к концу встречи откровенно подустали. Как результат, нулевая ничья, которая подходит всем. Кроме Баварии.

Ожидалось, что матч между Байером и Боруссией Д будет ярким. Коллективы традиционно друг против друга играют открыто, к тому же, в текущем сезоне команды демонстрируют откровенно атакующий футбол, забывая об обороне. В преддверии встречи фаворитом можно было смело считать Дортмунд. Подопечные Фавра аномально много забивают, добыв три из трех побед в 2020 году в Бундеслиге с общим счетом 15:4, да и в обойме находился грозный Эрлинг Холанд, забивавший во всех играх за Боруссию после трансфера.

Голевое шоу команды начали уже на 20-й минуте, когда за Леверкузен отличился Фолланд. Ответ не заставил себя долго ждать — через две минуты счет сравнял Хуммельс. На 33-й минуте "шмели" впервые вышли вперед, благодаря шедевральному голу в исполнение Эмре Джана. Тут-то дортмундцы постарались засушить игру до конца тайма, но Фолланд был не согласен и оформил дубль — 2:2 еще до перерыва. На второй тайм Боруссия вышла с конкретной целью задавить соперника.

Гости плотно взяли в осаду ворота Байера, даже сумели забить гол, который арбитр отметил. "Фармацевты" на 64-й минуте нашли в себе силы провести хорошую атаку — Хаверц попал в штангу. Но тут же последовала контратака, в которой счет стал 3:2 в пользу "шмелей". И опять-таки, Дортмунд принялся сушить игру. И опять-таки у них не получилось. Байер уступать не желал и буквально задавил Боруссию, проведя две результативные атаки на 81-й и 82-й минутах. Леверкузен вышел вперед, а "шмели" от шока оправиться не сумели.

Айнтрахт поглумился над Аугсбургом, Шальке вновь допустил осечку с аутсайдером

Команду Хюттера просто не узнать во второй половине сезона. Насколько отвратительно "орлы" завершили 2019 год, скатившись чуть ли ни на дно таблицы, настолько качественно и результативно Айнтрахт выступает в текущем году. Франкфуртцы в чемпионате и Кубке обыграли Лейпциг, обыграли на выезде Хоффенхайм, разошлись миром с Фортуной, а теперь разгромили Аугсбург, который крайне редко позволяет себе так небрежно играть в обороне.

"Фуггеры" и вовсе опережали Айнтрахт в турнирной таблице накануне матча, да и статистика личных встреч была на стороне гостей. И нельзя сказать, что Аугсбург откровенно плохо сыграл на Коммерцбанк Арене. Моменты у гостей возникали, и довольно неплохие, но футбольный бог был на стороне тех, кто был более настойчив.

"Орлы" открыли счет на 37-й минуте, так минимально завершив первый тайм. К слову, гости вполне могли сравнять счет практически сразу, и неизвестно, как бы повернулась игра. Но во второй половине хозяев было не остановить. Два гола на старте тайма и два под занавес — 5:0, которые укрепили Айнтрахт в середине таблицы.

Шальке в течение всей первой половины сезона терял возможности максимально близко приблизиться к лидерам после того, как те теряли очки. Тем не менее, "синие" умудрялись терять очки в домашних встречах, например, против Кельна и Фортуны. Собери эти недостающие пункты, и Шальке был бы в зоне Лиги чемпионов. Хорошим шансом приблизиться к вершине подопечные Вагнера не воспользовались и в этот раз.

Падерборн уже давно обосновался на последнем месте. Очевидно, что "черно-синие" — это главные претенденты на вылет в текущем сезоне, но команда научилась навязывать свой футбол оппонентам, и на сегодняшний день против Падерборна играть никому не легко. На Фельтенс-Арене гости и вовсе умудрились нанести 15 ударов, четыре из которых в створ — ровно столько же, как у хозяев.

Тем не менее, "кобальтовые" забили первыми аж в середине второго тайма. Кутуджу отличился на 63-й минуте. Затем "синие" несколько расслабились, отдав инициативу Падерборну. Менее именитый соперник воспользовался этим сполна — на 81-й минуте Гьясула сравнял счет. Шальке, хоть на начал финальный штурм, так и не сумел добыть три очка.

Фрайбург вернулся в борьбу за еврокубки

Матч Фрайбурга против Хоффенхайма был принципиальным для обеих команд, так как оба коллектива претендуют на еврокубковое место. Кроме того, "грифы", которые потеряли форму ближе к экватору сезона, несколько выпали из борьбы за топ-6. "Деревенские" были на одну позицию выше, и лишь победа в очной встрече приблизила команду Штрайха к Хоффе в таблице, увеличив шансы на итоговую борьбу за высшие места.

Фрайбург наконец сыграл оптимальным составом, что принесло свои дивиденды. Тем не менее, сказать, что гости провалили игру, также нельзя. Поединок был равным, а "деревенские" имели преимущество по количеству ударов. По факту, ничейный результат был бы вполне закономерным, так как опасных моментов на обе команды можно было насчитать на пальцах, а итог встречи решил один эпизод.

На 39-й минуте игроки Хоффенхайма коллективно сфолили в своей штрафной, а Вальдшмитд, который наконец восстановился после травмы, без проблем реализовал удар. Второй тайм повторил сухость первого, и потому, Фрайбург сумел отпраздновать минимальную победу, которая вернула команду в ряд претендентов на еврокубки.

Одной строкой:

Вольфсбург разошелся миром с Фортуной. Дюссельдорфцы еще не проигрывали при новом наставнике, но не сумели обыграть "волков", который половину матча играли в меньшинстве.

Вердер вновь проиграл. На этот раз Униону. У бременцев ситуация лишь ухудшается, команда опустилась на 17-е место, а впереди "зеленых" ждет непростой календарь.

Герта неожиданно уступила Майнцу дома. Гости проиграли все игры в 2020 году, но сумели забить три гола берлинцам, которые инвестировали в команду больше чем кто-либо в трансферное окно.

Таблица: