Италия

Нападающий РБ Зальцбург Эрлинг Холанд хочет стать четвертым в списке самых высокооплачиваемых игроков Ювентуса.

Переход Эрлинга Холанда в Ювентус из-за слишком высоких требований 19-летнего норвежца по зарплате — сообщает Tuttosport.

Эрлинг, на которого претендуют многие европейские гранды, хочет получать 8 миллионов евро в год. Больше в Ювентусе получают только три футболиста — Криштиану Роналду, Пауло Дибала и Гонсало Игуаин.

В нынешнем сезоне Холанд забил за РБ Зальцбург 28 мячей в 22-х матчах, в том числе 8 голов в шести играх Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что Ювентус готов заплатить за форварда 30 миллионов евро.

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