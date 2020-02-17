Германия

Мюнхенский клуб все еще раздумывает, стоит ли приобретать вингера.

Руководство Баварии не пришло к единому мнению, стоит ли приобретать Лероя Сане из Манчестер Сити любой ценой.

Как сообщает Kicker, руководители расходятся во мнении. Контракт Сане с "горожанами" рассчитан до 30 июня 2021 года, а об интересе к 24-летнему футболисту со стороны других клубов ничего не известно.

Бавария пыталась заполучить Сане прошлым летом, но травма сорвала потенциальный переход вингера.

Помимо Сане, в сфере интересов Баварии Кай Хавертц и Сержиньо Дест.

Ранее сообщалось, что Сане вернулся в общую группу Манчестер Сити.

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