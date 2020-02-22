Германия

Немецкий специалист высказался о победе над Падеборном в матче чемпионата Германии.

В поединке 23-го тура немецкой Бундеслиги Бавария на своем поле принимала Падерборн и в заключительные минуты второго тайма смогла вырвать победу благодаря голу Роберта Левандовски (3:2).

Главный тренер мюнхенского клуба Ханс Флинк прокомментировал положительный для своей команды результат, а также похвалил соперника за продемонстрированный уровень игры.

"Я доволен результатом. Падерборн был для нас крепким орешком до самого конца. После 2:2 мы приложили все силы. Хотел бы сделать комплимент команде, парни бились. Мы должны уметь одной командой справляться с ударами и добиваться победы".

"Мы перестроились на игру в три защитника. Понятно, что не все получалось великолепно. В первом тайме мы практически ничего не позволили создать сопернику. Однако в некоторых ситуациях впереди мы разыгрывали недостаточно чисто. В перерыве мы это обсудили".

"Это был непростой матч, но именно об этом мы и предупреждали команду заранее. Падерборн показывает хороший футбол. Они всегда стараются находить комбинационные решения, целеустремленно играют вперед. Я рад, что нам удалось взять три очка", — приводит слова Флика официальный сайт Баварии.

Ранее сообщалось, что Бавария обсудит с Хансом Фликом его будущее в мае. Сам специалист заявил, что готов к любому решению руководства.

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