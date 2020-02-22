Германия

Вратарь прокомментировал победу мюнхенского клуба.

Голкипер Баварии Мануэль Нойер поделился своим мнением о результате матча с Падерборном (3:2) в 23-м туре Бундеслиги.

"Большое облегчение! Нашей целью были три очка. Важно, что команда до самого конца выкладывалась на максимум и верила в то, что мы решим матч в свою пользу. Неприятно, что после 2:2 нам снова пришлось потрудиться. Мы победили как одна команда.

Из-за дисквалификаций нам пришлось перестроиться, мы играли по другой тактической схеме. Поэтому вполне понятно, что мы не смогли с самого начала играть так, как мы играли в течение последних недель", – рассказал Нойер в комментарии официальному сайту клуба.

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