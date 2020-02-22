Германия

Штеффен Баумгарт высказался о поражении в матче чемпионата Германии.

В поединке 23-го тура немецкой Бундеслиги Бавария на своем поле принимала Падерборн и в заключительные минуты второго тайма смогла вырвать победу благодаря голу Роберта Левандовски (3:2).

Главный тренер Падерборна Штеффен Баумгарт прокомментировал результат встречи, не скрывая своего разочарования из-за упущенной ничьи в конце матче.

"Я всегда доволен своими парнями. Мы знаем, что всегда должны играть на пределе возможностей, если хотим показывать такую игру. В итоге Бавария победила с разницей в один мяч. Конечно, мы хотели бы что-нибудь увезти с собой, особенно если посмотреть как мы проспустили третий мяч. Вдвойне обидно для нас".

"В итоге давление в конце возросло. Нашей игры, к сожалению, не хватило для того, чтобы зацепиться за очки. Мы играли против лучшей команды чемпионата. Великолепная команда", — приводит слова Баумгарта официальный сайт Баварии.

Напомним, ранее о результате матча с Падерборном высказался главный тренер Баварии Ханс Флик и голкипер мюнхенцев Мануэль Нойер.

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