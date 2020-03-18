Менье близок к переходу в дортмундскую Боруссию

Бельгийский защитник покинет ПСЖ на правах свободного агента.
Томас Менье, Getty Images
18 марта 2020, 17:51
Защитник ПСЖ Томас Менье принял решение сменить клубную прописку предстоящим летом. Об этом сообщает журналист Николо Скира.
Нынешнее соглашение 28-летнего бельгийца с парижанами рассчитано до конца текущего сезона, и футболист не намерен его продлевать.
По информации источника, Менье близок к переходу в стан дортмундской Боруссии, которая предложила ему контракт сроком на четыре года.
Томас Менье присоединился к ПСЖ в 2016-м году из Брюгге. В текущем сезоне бельгийский защитник провел 27 поединков в футболке "красно-синих", отличившись одним голом и двумя ассистами.
Ранее сообщалось, что руководство ПСЖ готово рассмотреть продажу Неймара предстоящим летом, однако установило запрет на трансфер Килиана Мбаппе.
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