Менье близок к переходу в дортмундскую Боруссию

Германия

Бельгийский защитник покинет ПСЖ на правах свободного агента.

Защитник ПСЖ Томас Менье принял решение сменить клубную прописку предстоящим летом. Об этом сообщает журналист Николо Скира.

Нынешнее соглашение 28-летнего бельгийца с парижанами рассчитано до конца текущего сезона, и футболист не намерен его продлевать.

По информации источника, Менье близок к переходу в стан дортмундской Боруссии, которая предложила ему контракт сроком на четыре года.

Томас Менье присоединился к ПСЖ в 2016-м году из Брюгге. В текущем сезоне бельгийский защитник провел 27 поединков в футболке "красно-синих", отличившись одним голом и двумя ассистами.

Ранее сообщалось, что руководство ПСЖ готово рассмотреть продажу Неймара предстоящим летом, однако установило запрет на трансфер Килиана Мбаппе.