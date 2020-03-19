Германия

Игроки и тренерский штаб Гладбаха надеются сохранить доходы других сотрудников клуба.

Гладбахская Боруссия стала первым профессиональным клубом Германии, игроки которой решили отказаться от части своих зарплат в связи с пандемией коронавируса в Европе. К футболистам также присоединились главный тренер команды Марко Розе и все руководство клуба, сообщает Bild.

По информации источника, данные средства должны сэкономить для Боруссии М почти один миллион евро за месяц, чего должно хватить для того, чтобы обеспечить рабочие места и доходы других сотрудников клуба.

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"Ко мне присоединился тренерский штаб, наши директора и управляющие. Я очень горжусь парнями. Мы вместе за Боруссию, в хорошие и плохие времена. Таким образом они хотят поблагодарить Боруссию и всех болельщиков, которые нас поддерживают", — заявил спортивный директор Боруссии М Макс Эберл.

Стоит отметить, что из-за паузы в чемпионах клубы потеряли доход от продажи прав на телетрансляции, доходы от матчей и прочую коммерческую прибыль. Общие убытки топ-5 лиг оцениваются в четыре миллиарда евро.

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