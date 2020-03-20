Немецкие футболисты помогают противостоять вирусу.
Киммих и Горецка, фото getty images
20 марта 2020, 18:19
Йозуа Киммих и Леон Горецка отдали миллион евро на борьбу с коронавирусом, сообщает Marca.
Дуэт из Баварии проспонсировал платформу "We Kick Corona", которую сам и создал. Организация позволит людям пожертвовать средства на борьбу с недугом.
Читайте также: Коронавирус: что это и как он влияет на футбол
На сайте платформы люди также смогут обратиться за немедленной медицинской помощью.
Напомним, что сборная Германии пожертвовала на борьбу с коронавирусом 2,5 миллиона евро.