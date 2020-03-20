Германия

Немецкие футболисты помогают противостоять вирусу.

Йозуа Киммих и Леон Горецка отдали миллион евро на борьбу с коронавирусом, сообщает Marca.

Дуэт из Баварии проспонсировал платформу "We Kick Corona", которую сам и создал. Организация позволит людям пожертвовать средства на борьбу с недугом.

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На сайте платформы люди также смогут обратиться за немедленной медицинской помощью.

Напомним, что сборная Германии пожертвовала на борьбу с коронавирусом 2,5 миллиона евро.