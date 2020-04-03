Германия

Немецкий гранд не намерен осуществлять трансферные сделки из-за нестабильной финансовой ситуации.

Бавария по-прежнему проявляет интерес к вингеру Манчестер Сити Лерою Сане, однако этот переход может в конечном итоге не состояться в предстоящее летнее межсезонье.

Как сообщает Bild, клуб из Мюнхена временно заморозил свою трансферную деятельность из-за пандемии коронавируса, по причине которой многие клубы оказались в непростой финансовой ситуации в связи с паузой в чемпионатах.

Отмечается, что Бавария согласовала с Сане условия личного контракта еще прошлой зимой. Руководству "красных" оставалось договориться с Манчестер Сити о сумме выплат, но немецкий вингер сменил агента и переход вновь сорвался.

Ранее сообщалось, что Бавария готова отказаться от приобретения Лероя Сане ради трансфера Тимо Вернера.

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