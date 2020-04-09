Германия

Гендир Баварии — о решениях выхода из кризиса.

Генеральный директор Баварии Карл-Хайнц Румменигге заявил, что текущий сезон необходимо возобновить, чтобы избежать спортивных вопросов и больших экономических убытков.

"В течение трех дней мы возобновили тренировки в небольших группах, соблюдая все правила здравоохранения. Возобновление чемпионата девятого мая — одна из версий в Германии, но мы будем определять политику, как в Италии".

"Мы должны вернуться на поле по двум причинам: спортивная, с точки зрения борьбы за трофеи, вылета и места в зоне еврокубков; и экономический, поскольку права на трансляцию оказывают большое влияние на доходы клубов"

"Мы ждем одобрения со стороны правительства. Футбол в последние десять лет живет не по средствам, постоянно увеличивая расходы. Клубы взяли на себя все риски. В такие времена важен не баланс, а финансовое благополучие", — сказал Румменигге в интервью Corriere dello Sport.

Ранее гендир мюнхенцев прокомментировал продление контракта с главным тренером команды Ханси Фликом.